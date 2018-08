Geschäftsbericht vorgelegt: Stadtwerke wollen mehr als 80 Millionen Euro investieren

Baudokumentation - Häuser in Bewegung - Projekt Kraftwerk Lausward, Düsseldorf Foto: Stadtwerke/Ansgar Maria van Treeck

Das Unternehmen verkaufte 2017 weniger Gas, aber mehr Strom und Fernwärme. Die Zahl der „Eddys“ soll bis Jahresende weiter steigen.

Die Stadtwerke Düsseldorf haben den Absatz von Strom und Fernwärme im vergangenen Jahr gesteigert, allerdings deutlich weniger Gas verkauft als noch 2016. Da waren es noch 10.461 Millionen Kilowattstunden gewesen, im vergangenen Jahr dann 9262 Millionen. Das bedeutete auch 10,4 Prozent weniger Umsatz in diesem Bereich. Der Stromverkauf zog unterdessen von 22.915 auf 24.133 Millionen Kilowattstunden an, bei der Fernwärme gab es ein kleines Plus von 1272 auf 1282 Millionen. Unter dem Strich stand für das Unternehmen ein Umsatz knapp unter dem Vorjahresniveau von 1,99 Milliarden Euro (2016: 2,04 Milliarden), der Jahresüberschuss stieg auch dank Sondereffekten auf 89,8 Millionen Euro.