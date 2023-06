Planen in Düsseldorf Stadtwerke geben Fläche in Flingern frei

Jedenfalls soll das alles nicht über den Kopf der Menschen in Flingern hinweg entschieden werden. Und nach der Möglichkeit, online Ideen einzureichen, luden Stadtwerke und Planungsamt jetzt zu einem Workshop in die Turbinenhalle ein, bei dem erst einmal grundsätzliche Fragen geklärt wurden. So berichtete Christian Henke, Spezialist für Liegenschaften bei den Stadtwerken, dass eine Realisierung bis 2030 in zwei Schritten erfolgen soll – wobei eine Umsetzung auch davon abhängig sei, ob das Gasturbinenkraftwerk an Ort und Stelle erneuert oder womöglich ganz woanders neu errichtet wird.