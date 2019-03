Mängel in der Beschilderung: Stadtwerke-Elektroroller dürfen nicht auf Umweltspur

Mängel in der Beschilderung

Düsseldorf Die Umweltspuren sollen umweltfreundliche Verkehrsmittel fördern – die E-Roller der Stadtwerke gehören nicht dazu.

Die geplante Beschilderung erlaubt zwar freie Fahrt für E-Fahrzeuge, allerdings nur solche mit dem „E-Kennzeichen“, wie ein Stadtsprecher bestätigt. Das haben die „Eddy“-Roller nicht. Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke will eine Lösung suchen. CDU-Ratsherr Christian Rütz, der auf das Problem hinwies, schlägt ein weiteres, viertes Zusatzschild vor.

Die Kritik aus der Wirtschaft reißt derweil nicht ab. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, fürchtet negative Folgen für den Handel. „Unsere Sorge ist, dass Kunden in andere Städte ausweichen, wenn die Zugänge zur Innenstadt verengt werden.“ Er kritisiert, dass der Autoverkehr eingeschränkt wird, bevor die Alternativen gut genug entwickelt sind. Ähnlich hatten sich Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer (IHK) geäußert.

Die beiden Umweltspuren starten möglicherweise früher als bisher angekündigt. Schon in der Woche vor den Osterferien (ab 13. April) könnte die Stadtverwaltung die Markierung auf der Merowingerstraße in Bilk und der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort aufbringen, spätestens bis Ostern soll das passiert sein. Der genaue Termin richtet sich nach der Witterung. Ab sofort gilt dann die neue Regelung: Eine der beiden Fahrspuren ist nicht mehr für den Autoverkehr freigegeben. Auf der Merowingerstraße gilt die Regelung vorerst nur stadteinwärts.