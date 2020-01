Projekt in Düsseldorf : Die Stadtwerke wollen Unterbilk und Friedrichstadt zu Zukunftsvierteln machen

Die Stadtwerke wollen Unterbilk und Friedrichstadt zu Zukunftsvierteln machen (v.l.): Vorstandschef Udo Brockmeier, die Projektleiter Dieter Greßies und Jan Eldring, Vertriebsvorstand Manfred Abrahams. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Laternen mit Ladestation und Parksensoren, Photovoltaik an Fassaden und neue Formen der Energieberatung: Die Stadtwerke wollen die nachhaltige Quartiersentwicklung vorantreiben.

Viele reden über nachhaltige Stadtentwicklung und Digitalisierung, die Stadtwerke wollen nun ernst damit machen. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit starten sie das Projekt „Zukunftsviertel“. Friedrichstadt und Unterbilk werden zum Reallabor für die moderne Großstadt. Dort sollen Konzepte entwickelt werden, die dann auch anderswo in der Stadt angewendet werden können. Die wichtigsten Fakten:

Die Motivation Stadtwerke und Stadt arbeiten eng zusammen, um die mit dem Wachstum der Stadt einhergehenden Herausforderungen zu meistern. Bessere Energie- und Mobilitätslösungen sind Ziele, weniger Emissionen natürlich auch. „Weniger Schadstoffe, aber auch weniger Lärm“, sagt Stadtwerke-Vorstandschef Udo Brockmeier. Er hat das Unternehmen vom reinen Versorger zum Infrastrukturdienstleister entwickelt, der eine wichtige Rolle bei der Stadtentwicklung spielen will.

40.000 Menschen leben in den beiden Zukunftsvierteln. Sie sind aufgeschlossen und veränderungsbereit, so die Erfahrung aus einigen Veranstaltungen, die dort durchgeführt wurden. Das ist wichtig, denn im Alleingang sind die Zukunftsviertel nicht machbar. Beispiel Ladepunkte für E-Autos: 8000 Ladepunkte sollen bis 2023 in der Landeshauptstadt installiert werden, die Autos müssen die Menschen aber selber kaufen. Oder Fernwärme: „Wir legen die Leitungen, über den Anschluss entscheidet jedoch jeder Düsseldorfer Hausbesitzer selbst“, so Brockmeier.

Das Geld Der Vorstandschef rechnet damit, dass die Stadtwerke einige Millionen Euro in die Zukunftsviertel investieren, durch die Folgeinvestitionen von Privaten könnten insgesamt um die 100 Millionen Euro in das Vorhaben fließen.

Die Maßnahmen Im Projekt geht es um Mobilität, smarte Infrastruktur, klima- und umweltfreundliche Strom- und Wärmeversorgung sowie innovative Energieberatung.

Das erste Vorhaben könnten neue Laternen auf dem Fürstenwall sein. Sie haben eine „adaptive Steuerung“, die Beleuchtung passt sich dadurch den Lichtverhältnissen an. Auch eine Anti-Panikbeleuchtung ist möglich, die Straße kann in diesem Fall hell ausgeleuchtet werden. Sensoren sollen freie Parkplätze anzeigen und Umweltdaten sammeln, die Leuchte hat zudem W-Lan und dient auch als E-Ladestation. „Das Modell ist entwickelt“, sagt Stadtwerke-Vorstand Manfred Abrahams, „wenn die Stadt es möchte, können wir die Leuchten dieses Jahr installieren“.

An der Freifläche Bach-/Elisabethstraße soll modellhaft eine Mobilitätsstation entstehen. Dort stehen dann den Bürgern E-Mobile, Leihräder, E-Roller und E-Scooter zur Verfügung. Die Stadt will an Verkehrsknotenpunkten die Stationen einrichten, ein Pilotprojekt gibt es bislang nicht. Wer die Stationen betreibt, ist offen. Die Stadtwerke können sich das vorstellen, aber auch die Rheinbahn kommt infrage.

Eine Offensive für die energetische Haussanierung gehört ebenso zum Maßnahmenpaket wie intelligente Stromzähler, der Ausbau der Fernwärme und mehr Photovoltaikanlagen. Da manche Dächer aus statischen Gründen diese nicht zulassen, sollen die Zellen nun auch an Hausfassaden angebracht werden. Anderswo gibt es das bereits, in der Landeshauptstadt wäre dies ein Novum.