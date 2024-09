Neue Energiequellen in Düsseldorf Stadtwerke planen Großwärmepumpe am Rhein

Die Stadtwerke in Düsseldorf arbeiten an neuen Formen der Energiegewinnung. Ein wichtiger Bestandteil soll eine Großwärmepumpe am Rhein werden. Eine Machbarkeitsstudie ist inzwischen abgeschlossen, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Auf dieser Basis werde die Planung vorangetrieben. Im Detail soll nun untersucht werden, wie die Integration in den Bestand erfolgen kann. Auch die Genehmigungs- und Ausschreibungsprozesse werden vorbereitet. Die Stadtwerke teilen mit: „Für den Haupterzeugungsstandort Kraftwerk Lausward stellt die Nutzung der Rheinwasserwärme durch mit grünem Strom angetriebene Großwärmepumpen eine Hauptmöglichkeit regenerativer Fernwärmeerzeugung dar.“ Vorteilhaft seien bereits bestehende Systeme zur Wasserentnahme und erneuten Einleitung sowie für die Fernwärme, des Weiteren das 110-kV-Hochspannungsnetz.