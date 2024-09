Neue Energiequellen in Düsseldorf Stadtwerke planen Großwärmepumpe am Rhein

Die Stadtwerke in Düsseldorf arbeiten an neuen Formen der Energiegewinnung. Ein wichtiger Bestandteil soll eine Großwärmepumpe am Rhein werden. Eine Machbarkeitsstudie ist inzwischen abgeschlossen, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Auf dieser Basis werde die Planung vorangetrieben.