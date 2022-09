Folgen der Energiekrise : Die Stadtwerke Düsseldorf erhöhen weitere Preise

Blick auf das Heizkraftwerk in Garath, dessen Geschichte bis in die 60er Jahre zurückreicht. Von hier aus werden die Garather mit Fernwärme versorgt. Foto: Stadtwerke Düsseldorf/Ansgar Maria van Treeck

Düsseldorf In Garath und Benrath steht ein starker Anstieg bei den Fernwärmetarifen an. Zudem steht fest, wann die Gasumlage in Düsseldorf an die Kunden weitergegeben wird. Womit Kunden jetzt rechnen müssen.