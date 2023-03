Energiekrise in Düsseldorf Stadtwerke erhöhen Preise für Fernwärme massiv

Doch warum steigt der Preis, während die Beschaffungskosten für Gas deutlich gesunken sind? (Die Fernwärme für die Innenstadt stammt vor allem aus dem Gaskraftwerk an der Lausward.) Das Einkaufsverhalten der Stadtwerke ist entscheidend. Sie hatten zuvor selbst erklärt: „Die Anpassung der Fernwärmepreise erfolgt vertraglich festgelegt einmal im Jahr jeweils am 1. April für den Bereich Innenstadt.“ Für Garath und Benrath ist das im Oktober der Fall, zuletzt waren die Preise da auf ein ähnliches Niveau gestiegen (Arbeitspreis 15,1 Cent pro Kilowattstunde). Die aktuelle Preiserhöhung wird laut Verbraucherzentrale anhand von vier Stichtagen innerhalb eines Jahres ermittelt. Und in dieser Zeit waren die Energiepreise ja enorm gestiegen. Daraus folgert Wallraf allerdings auch: „Sollte der Gasmarkt sich weiter entspannen, so ist im nächsten Jahr wieder von niedrigeren Preisen auszugehen.“