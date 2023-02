Gehaltsreport für den Versorgungsbetrieb Das verdient man bei den Stadtwerken Düsseldorf

Wer wissen will, ob sich ein Job bei den Stadtwerken Düsseldorf lohnt, sollte den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe kennen. Denn über 90 Prozent der Beschäftigten werden tariflich bezahlt. Grundsätzlich sieht der Tarifvertrag vor, dass sich die Vergütung je nach Betriebszugehörigkeit verbessert. Man beginnt als Neuling in Stufe 1 und steigt nach 15 Jahren in Stufe 6 auf – mehr geht nicht.