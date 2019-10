Unternehmen in Düsseldorf : Stadtwerke bilden mit modernster Technik aus

Düsseldorf Auf ihrem Gelände am Höherweg haben die Stadtwerke ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. Klassische Maschinen und virtuelle Lernmethoden ergänzen sich dort. Es soll nicht nur der Aus-, sondern auch der Weiterbildung dienen.

„Die eigene Ausbildung unserer Fachkräfte ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagte Stadtwerke-Personalvorstand Hans-Günther Meier: „Nicht zuletzt, weil der Wissenstransfer von Generation zu Generation ein Erfolgsrezept unseres Unternehmens ist.“ In dem Ausbildungszentrum werde Bewährtes mit moderner Technik vereint, und man könne nicht nur ausbilden, sondern auch weiterbilden. „Denn in einer schneller werdenden und zunehmend digitalen Welt ist beides eng verzahnt und benötigt einen Ort für lebenslanges Lernen.“

Die Stadtwerke bilden seit fast 80 Jahren aus, jedes Jahr beginnen dort knapp 90 junge Menschen ihre Lehre. In den vergangenen Jahren wurde auf kreative Kampagnen gesetzt, um junge Menschen für sich zu interessieren. Bei „ausbildunglaeuft“ wurden die Bewerbungsgespräche im Dauerlauf geführt, bei „azubianbord“ in Tretbooten auf dem Unterbacher See. In diesem Jahr konnten sich Bewerberinnen und Bewerber unter dem Motto „ausbildungvollabgefahren“ den Zutritt zum Bewerbertag erradeln – bei einem Gespräch auf dem Indoor-Fahrrad.