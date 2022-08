Feste in Düsseldorf : Ninja-Parcours bei „Bilk ist auf der Rolle“

Der „Ninja Warrior Parcours“ wurde am Donnerstag sofort von Nachwuchs-Abenteuern in Beschlag genommen – auch, wenn manchmal noch eine kleine Hilfestellung nötig war. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Stadtteilfest vor und in den Düsseldorf Arcaden bietet noch bis einschließlich Samstag ein vielfach abenteuerliches und abwechslungsreiches Programm.

Von Tino Hermanns

Auch beim Manager der Düsseldorf Arcaden, Frederic Linder, ist die Neugier groß. Der 46 Meter lange und mit Hindernissen gespickte „Ninja Warrior Parcours“ auf dem Arcaden-Vorplatz fordert Gleichgewichtssinn, Koordination, Kraft, Dynamik, Geschicklichkeit, Timing und etwas Mut. „Ich werde mich ganz bestimmt an dem Parcours ausprobieren“, kündigt Linder an. „Ich habe ja auch eine Wette mit einem Arcaden-Mitarbeiter laufen, wer weiter kommt. Das wird aber früh morgens ausgetragen – wenn noch keiner zuguckt.“

Das ist auch die einzige Zeit, in der der Shopping-Center-Manager beim Stadtteilfest „Bilk auf der Rolle“ mit wenig Zulauf rechnet. Noch bis einschließlich Samstag soll die „Ninja Warrior“-Strecke, die Hüpfburg inklusive Rutsche und kleinem Hindernis-Parcours, die Cocktail-Bar, Demonstrationen von Bilker Tanz- und Kampfkunstschulen, die Gaming-Lounge plus Bastelecke sowie das komplette Shopping-Angebot möglichst viele Bilker und Auswärtige vor und in die Arcaden locken. „Wir sind in den Stadtteil integriert; wir sind Nahversorger und Nachbar zugleich“, so Linder. „Daher wollen wir mindestens einmal im Jahr die Community zusammenrufen und gemeinsam feiern.“

Info Fest beschränkt sich auf Arcaden und Vorplatz Genehmigung Es ist das 12. Stadtteilfest „Bilk auf der Rolle“, das von den Düsseldorf Arcaden organisiert wird. Geöffnet sind die Arcaden bis 20 Uhr. Das Stadtteilfest wird in Absprache mit und von der Stadt genehmigt für den Arcaden-Vorplatz und das Shopping Center.

„Bilk auf der Rolle“ ist eine Idee des Arcaden-Managements. „Mit Eröffnung der Düsseldorf Arcaden 2008 haben wir auch das Stadtteilfest ins Leben gerufen. So etwas gab es vorher nicht“, sagt Linder. Dabei hat er bei der Terminierung den städtischen Veranstaltungskalender im Blick. Zwar sei es schön, „Bilk auf der Rolle“ am letzten Wochenende der Sommerferien zu feiern, aber wenn es zu viele Veranstaltungen gleichzeitig gäbe, man sich also gegenseitig kannibalisieren würde, würde das Bilker Stadtteilfest verlegt, verrät der Manager. „Bei jedem Fest haben wir etwas Besonderes geboten, 2019 einen Gesangs-Talentwettbewerb durchgeführt, in diesem Jahr ist es der Ninja-Warrior-Parcours.“

In der Zeit zwischen dem Talentwettbewerb und der aus dem Fernsehen bekannten Warrior-Strecke musste „Bilk auf der Rolle“ corona-bedingt pausieren. „Zwei Jahre konnten wir nicht feiern, jetzt lacht das Herz wieder“, sagt Linder. „Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wieder starten zu können. Wir wollen ein tolles Fest auf den Platz bringen.“

Dafür haben die Arcaden die Verlosung einer Play Station 5 (gestiftet von Media Markt) und die kostenlose Verteilung von Mochis, Eis in japanischen Reiswaffeln, ins Programm aufgenommen. In sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen (Salz-Karamell, Matcha-Grüntee-Himbeere, Alphonso Mango, Schoko-Trüffel, Tropische Kokosnuss, Himbeer-Explosion) wird die eiskalte Erfrischung angeboten. „Und es kann sich jeder kostenfrei am Warrior-Parcour ausprobieren“, verspricht Linder.

Nur der Samstag ist einem Turnier vorbehalten. Ab 10 Uhr können die Acht- bis 15-Jährigen gegeneinander im Rahmen der „1st Ninja League“, antreten; ab 14 Uhr erfolgt die Einschreibung für den Wettbewerb der über 16-Jährigen. Die ersten drei der Turniere qualifizieren sich für das Finale der Warrior-Serie. Düsseldorf ist die siebte Station innerhalb der zehnteiligen Serie. Dem Sieger des finalen Events winkt als Preis ein Kleinwagen.