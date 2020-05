Grün in Düsseldorf : Bezirksvertretung fördert Grün im Stadtbezirk 6

Grün in Düsseldorf

Stadtbezirk 6 Mit einem Grünordnungsplan sollen die Entwicklungen in den Parks und Wäldern gesteuert werden. Außerdem werden viele Einzelprojekte finanziert, mit denen die Stadtteile noch grüner werden.

Alle Bezirksvertretungen erhalten von der Stadt in jedem Jahr Geld, über dessen Verwendung sie selbst entscheiden dürfen. Da Sitzungstermine für die Bezirksvertretung 6, zuständig für Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich, ausgefallen sind, hat das Gremium per Dringlichkeitsbeschluss Zuschüsse für Institutionen und die Finanzierung von Projekten beschlossen. Damit will man den Verantwortlichen eine Planungssicherheit bieten und schlecht verschiebbare Projekte ermöglichen.