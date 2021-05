Sitzung der Bezirksvertretung 5 in Düsseldorf : Workshop zum Kaiserswerther Markt soll nachgeholt werden

Düsseldorf Über 24 Tagesordnungspunkte wird die Bezirksvertretung 5 in ihrer anstehenden Sitzung beraten. Dabei ist der Kaiserswerther Markt gleich mehrfach Thema.

Am Dienstag, 18. Mai, kommt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum) zu einer Sondersitzung zusammen. Diese wurde einberufen, da zu Corona-Zeiten die Dauer von Sitzungen auf zwei Stunden begrenzt wird und somit bei den vorangegangenen Veranstaltungen viele Anträge und Anfragen aus Zeitgründen nicht behandelt werden konnten. Die Sitzung findet diesmal nicht im Kaiserswerther Rathaus, sondern im Tulip Inn Hotel Düsseldorf Arena, Arenastraße 3, statt. Sie beginnt um 17 Uhr und ist öffentlich. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Besucher gebeten, möglichst nur mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest an der Sitzung teilzunehmen. Die Sitzungsunterlagen können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden.

2. Ein Bauantrag für einen Erweiterungsbau an der Graf-Recke-Kirche in Wittlaer

2. Die Graf-Recke-Kirche an der Einbrunger Straße wurde in einen Multifunktionsraum verwandeln, der als Begegnungs- und Tagungszentrum genutzt werden kann , in dem aber auch weiterhin Gottesdienste gefeiert werden und der für kulturelle Aktionen wie Ausstellungen und Konzerte dienen soll. Neben der denkmalgeschützten Kirche soll nun noch ein Servicegebäude mit Verbindung zur Kirche gebaut werden, in dem unter anderem Stühle gelagert und eine Küche und Toiletten eingerichtet werden sollen.

3. Auf dem sogenannten Dreiecksparkplatz an der Niederrheinstraße soll ein Vollsortimenter gebaut werden. Kostenpflichtiger Inhalt Die Bezirksvertretung 5 hat dazu und zu der Erschließung des Supermarktes immer wieder Verbesserungsvorschläge gemacht, zuletzt in ihrer Sitzung Mitte April. Jetzt legen CDU und Grüne einen weiteren Antrag vor, mit dem zum Teil schon gestellte Forderungen wieder zurückgenommen werden sollen. So haben die Politiker beispielsweise erfahren, dass der von ihnen geforderte ebenerdige Zugang zum Supermarkt nur durch einen tiefen Eingriff in den Boden realisiert werden könnte, was „weitere, unverhältnismäßige Maßnahmen verursacht“.