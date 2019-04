Politik in den Bezirken : Bauprojekte sind Themen der BV 6

Politik in den Bezirken

Bezirk 6 Die Bezirksvertretung muss am Mittwoch über 37 Tagesordnungspunkte beraten.

Am Mittwoch, 10. April, tagt die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle in der Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html