Verkehrssicherheit in Düsseldorf : Tempokontrollen für die Sicherheit

Düsseldorf Die Bezirkspolitiker wünschen besonders an der Bockumer Straße Verbesserungen. Das Überholen von Bussen soll durch Schilder unterbunden werden.

Mit drei Anträgen, welche einstimmig verabschiedet wurden, möchte die Bezirksvertretung 5 die Verkehrssicherheit in Wittlaer erhöhen. So bitte das Gremium die Verwaltung, auf der Bockumer Straße zwischen Melbecksweg und der Hausnummer 58 und an der Duisburger Landstraße in der Nähe des Zebrastreifens „Am Kehrbesen“ eine Geschwindigkeitsanzeigetafel (GAT) aufzustellen, um die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße auf diesen Abschnitten in beiden Fahrtrichtungen ermitteln zu können. „Auf Basis der Zahlen können wir dann Maßnahmen erstellen. Eltern und Bürger beschweren sich immer wieder darüber, dass dort zu schnell gefahren wird. Wir können dann sehen, ob das stimmt oder nur subjektive Eindrücke sind“, sagt Antragssteller Oliver Förster (CDU). Er hofft zudem, dass die Tafeln die Autofahrer an das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit erinnern werden.