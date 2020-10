Kinder in Düsseldorf : Spielplatz in Wittlaer wird umgebaut

Wittlaer Die Arbeiten an der Anlage Sonnenacker beginnen im Januar 2021. Die Politik würde sich auch neue Spielgeräte für die Bockumer Straße/Melbecksweg wünschen. Der Spielplatz soll aber frühestens 2022 überprüft werden.

Zwei Spielplätze in Wittlaer sollen schöner werden. Das wünscht sich die Bezirksvertretung 5 und bittet die Verwaltung, die Anlage am Sonnenacker zu sanieren, das defekte Spielgerät zu ersetzen und zu prüfen, ob neue Spielgeräte aufgestellt werden können, um den Spielplatz attraktiver zu machen. Der zweite Spielplatz, den die Politiker auf dem Schirm haben, ist der an der Bockumer Straße, Ecke Melbecksweg. Modern und altersgerecht solle die Anlage für Kinder unterschiedlicher Altersstufen neu konzipiert werden, um Platz zu schaffen für neue Spielgeräte. Damit der Umbau der beiden Spielplätze schnell in Angriff genommen wird, würde die Bezirksvertretung 5 aus eigenen Haushaltsmitteln 10.000 Euro beisteuern. Sollte der erste Zuschuss nicht ausreichen, könne die Bezirksvertretung weitere Mittel im Anschluss an die Kostenschätzung zur Verfügung stellen.