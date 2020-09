Kunst am Bau in Düsseldorf : Lichtskulptur erinnert an den Priester Franz Vaahsen

Kunst am Bau in Düsseldorf

Wittlaer Kunstwerk an Grundschule wurde jetzt eingeweiht.

„Widerstand oder in Gedanken frei zu sein“ – so lautet der Titel der großen Skulptur des Berliner Künstlers Moritz Hirsch, die nun auf dem Schulhof der Franz-Vaahsen-Grundschule zu sehen ist. Es ist das erste Projekt der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Kunstkommission Düsseldorf.

Das Kunstwerk ist eine Art Lichtorgel in Form eines elektrischen Widerstands, die an Franz Vaahsen (1881 bis 1944) erinnern soll. Der Priester hatte sich während des Nationalsozialismus an den Treffen des sogenannten Kerzenkreises, einer Widerstandsgruppe, beteiligt. Am Ende dieser Treffen sang man gemeinsam „Die Gedanken sind frei“. Die Farben der Leuchtkörper verweisen zudem auf das farbliche Leitbild der Franz-Vaahsen-Schule. Eine rotes F steht dort für fair, ein grünes R für ruhig, ein violettes A für achtsam, ein blaues N für nett und ein rosafarbenes Z für zuverlässig. Diese Haltung der Schule haben die Schüler in Gesprächen mit dem Künstler vermittelt, der dies dann in sein Werk hat einfließen lassen.