Schützenfest : Schützen locken mit Suppen Besucher an

Thomas Harry Srecker, Ernst Georg Holstein, Kaspar Hilger, Arnold Jahn, Wolfgang Kierstein und Joachim von Holtum kochen die Suppe. . Foto: Anne Orthen (ort)

Wittlaer Die Rezepte für die Suppen sind geheim, der Gemüseintopf schmeckt aber so gut, dass selbst Kinder Pommes dafür stehenlassen. 350 Portionen werden am Schützenfestmontag im Schnitt verputzt.

Normalerweise stehen viele Kinder ja auf Pommes und Pizza statt auf Gerichte mit Gemüse. Umso erstaunter sind die Schützen in Wittlaer deshalb, dass ihre Linsensuppe bei den 400 Schülern der Franz-Vaahsen-Grundschule der Renner ist. Seit zwei Jahren besteht eine Kooperation zwischen Bruderschaft und Schützen. Die Schule nutzt seitdem den Tag zwischen Fronleichnam und dem Schützenfestwochenende nicht mehr als Brückentag, sondern veranstaltet dann ihr Sportfest. Dadurch fahren weniger Wittlaerer Familien in dieser Zeit weg und besuchen stattdessen das große Schützenfest.

Im Gegenzug sorgen die Schützen dann am Freitag für ein gemeinsames Mittagessen der Schulgemeinschaft, an dem sich noch eine zweistündige Disco im Schützenzelt anschließt. „Gewünscht wird für das Mittagessen eine Linsensuppe, allerdings gänzlich ohne Fleisch“, sagt Schützensprecher Kaspar Hilger, der auch das Kommando beim Kochen führt. 80 Kilogramm an Zutaten werden für die Linsensuppe verarbeitet. „Und am Ende ist immer alles weggeputzt“, sagt Hilger.

Die Höhepunkte Gefeiert wird vom 20. bis 24. Juni Donnerstag Von 15 bis 18 Uhr ist Tag der Jugend auf dem Schützenplatz am Fritz-Köhler-Weg. Samstag Um 19 Uhr beginnt der große Zapfenstreich, dann folgt der Familienabend im Festzelt. Sonntag Ab 16 Uhr gibt es den großen Schützenumzug auf der Bockumer Straße/Ecke Grenzweg Montag Um 10.30 Uhr startet das Königsschießen, ab 12 Uhr laden die Schützen zum Eintopfessen ein, 20 Uhr Krönungsball

Was genau in den Topf kommt und so wunderbar schmeckt, verrät Hilger nicht, der auch noch für seine Erbsensuppe nach Geheimrezept bekannt ist. Diese wurde sogar schon von der DLG (Deutsche Lebensmittel Gesellschaft) mit dem „Großen Preis in Gold“ prämiert und kann beim Schützenfest probiert werden. Denn seit 1981 wird die Suppe von der Remigius-Kompanie zubereitet und beim Vogelschießen am Montagmittag für einen guten Zweck verkauft. Die Suppe hat im Düsseldorfer Norden längst einen Kultstatus erreicht. Bei jedem Schützenfest werden im Durchschnitt etwa 350 Teller verkauft.

Inzwischen sind so über die Jahre schon mehr als 13.000 Portionen ausgegeben worden an die Besucher, der Erlös ist für soziale Projekte eingesetzt worden. Bedacht wurden beispielsweise schon die Aktion „Wünsch Dir Was“, die Kinder-Aidshilfe, das Kinderhilfezentrum Eulerstraße, der Kinderschutzbund, ein Schulbau in Abiligeth/Ungarn, das Kinderhospiz Kaiserswerth und das Frauenhaus.

In diesem Jahr gehen die Einnahmen aus dem Suppenverkauf an das Düsseldorfer Kinderhospiz Regenbogenland. Dieses Engagement der Schützen wird von der Bäckerei Wolff unterstützt, die die Brötchen zu der Suppe spendet.