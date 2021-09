Brauchtum in Düsseldorf : Schützen und Kirche feiern ein kleines Fest in Wittlaer

Düsseldorf Ein Hochamt mit Prozession, viel Musik und Angebote für die ganze Familie sind bei der Kirmes und dem Pfarrfest auf dem Schützenplatz geplant. Das Schützenfest hatte der Verein abgesagt, weil Corona die Planungen schier unmöglich machte.

Ihr Schützenfest an Fronleichnam hat die Bruderschaft Wittlaer frühzeitig abgesagt. Zu groß wäre der Aufwand gewesen, ein Fest unter Corona-Einschränkungen zu planen, das im Zweifel wieder abgesagt werden muss. Der Wunsch, dennoch irgendwie zu feiern, blieb aber bestehen und wurde mit den Änderungen der Corona-Schutzverordnung immer realistischer. Und so haben sich die Schützen entschlossen, am Wochenende 9. und 10. Oktober eine Herbstkirmes zu feiern – gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Remigius.

Das Fest startet am Samstag mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Eröffnung der kleinen Kirmes auf dem Schützenplatz gegen 16 Uhr. Es folgen mehrere Platzkonzerte unter anderem mit dem Tambourcorps Wittlaer. Ab 20 Uhr spielt eine Band im Festzelt. Am Sonntag beginnt das Programm mit dem Festhochamt um 9.30 Uhr, das bei gutem Wetter auf der Pfarrheimwiese gefeiert wird. Von dort führt eine kleine Prozession zum Schützenplatz am Grenzweg, wo ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik und zahlreichen Angeboten der Gemeinde auf die Besucher wartet. Dazu gehören Spielstände für Kinder und Jugendliche, Kinderschminken und Ballonschießen, Essen und Trinken. Die Kirmes öffnet mittags. „Der Erlös von unserem Pfarrfest wird an Flutopfer im Ahrtal, zu denen über eine Familie in unserer Gemeinde eine persönliche Beziehung besteht, gespendet“, sagt Dinkelborg.