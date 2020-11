Gut gemacht : Suppe für den doppelt guten Zweck

(brab) Jedes Jahr sammeln die Schützen in Wittlaer Spenden für einen sozialen Zweck. Auch wenn das Schützenfest diesmal ausfiel, darauf sollte nicht verzichtet werden. Eine kreative Idee musste her.

Mit einer besonderen Suppenaktion hat die Bruderschaft in Wittlaer gleich zweimal Freude bereitet. Die Schützen haben in der veranstaltungslosen Zeit zumindest den Geschmack des Schützenfestes in die Häuser im Dorf gebracht und dabei noch Spenden für das Demenzcafé Isolde gesammelt.

Normalerweise kocht und verkauft die Remigius-Kompanie am Schützenfest, das in diesem Jahr vom 11. bis 15. Juni gefeiert werden sollte, immer Erbsensuppe für einen guten Zweck. Das genaue Rezept ist geheim, der Geschmack legendär. Aber auch in diesem Jahr musste keiner auf die Erbsensuppe verzichten. Da sie nicht ausgeschenkt werden konnte, haben die Schützen sie in Dosen gefüllt und eingekocht. Die Idee kam sehr gut an. Doppelt so viele Portionen wie sonst auf dem Schützenfest verkauft werden, wurden vorbestellt. So mussten also 60 Kilo Erbsen, 50 Kilo Fleisch, 20 Kilo Möhren, zehn Kilo Suppengrün zu 360 Liter Erbsensuppe verarbeitet werden.