Düsseldorfer bedroht Jugendliche mit Waffe : Richter mit klaren Worten - „Sie dürfen hier nicht den Sheriff spielen“

Düsseldorf Nach einer Geburtstagsparty kletterten im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer Jugendliche nachts auf ein Bushäuschen. Ein genervter Nachbar griff zur Waffe. Das Gericht fand dafür deutliche Worte.

Wild-West-Methoden will die Justiz auch in Wittlaer gar nicht erst einreißen lassen. Das machte ein Amtsrichter am Montag einem 59-jährigen Anwohner deutlich: „Sie dürfen hier nicht den Sheriff spielen im Ort“, ermahnte der Richter den selbst ernannten Ordnungshüter. Der nämlich hatte nachts im August 2020 per Selbstjustiz fünf lärmende Jugendliche mit einer Schreckschusspistole von einer Bushaltestelle verjagt. Wegen Nötigung wurde er dafür zu 1200 Euro Strafe verurteilt, zahlbar in 25-Euro-Raten.