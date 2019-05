Verkehrsprobleme in Wittlaer : Noch keine Entscheidung zum Ausbau des Feldhuhnweges

Verkehrsprobleme in Wittlaer

Wenn am Wasserwerksweg gebaut wird, soll nach Wunsch der Bürger und Politik der Feldhuhnweg eine öffentliche ausgebaute Straße werden. Foto: Young, David (dy)

Wittlaer Am Wasserwerksweg wird ein Wohnquartier entstehen. Damit der neue Verkehr Wittlaer nicht belastet, soll eine Anbindung an die alte B8 hergestellt werden.

Die Wittlaerer befürchten durch den Bau eines weiteren Wohngebietes am Wasserwerksweg eine Verschärfung der Verkehrssituation rund um die Bockumer Straße. Bürger und Politik fordern deshalb eine neue Anbindung der Siedlung über den Feldhuhnweg an die alte B8, damit der Verkehr aus dem Norden nicht durch den gesamten Ort fahren muss.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 5 hat nun nachgefragt, wie die Verwaltung diesen Wunsch einschätzt. „Seitens einiger beteiligter Behörden wurden zum Teil erhebliche fachliche Bedenken gegen einen Ausbau geäußert, da sich der Weg im Landschaftsschutzgebiet und in der Wasserschutzzone befindet und ein Eingriff in den bestehenden Wald befürchtet wird“, antwortet die Verwaltung. Diese Bedenken müssten nun unter Beachtung der politischen Ziele geprüft werden. Eine abschließende Entscheidung zu einem Ausbau der Straße, für die auch private Grundstücke angekauft werden müssten, trifft dann der Rat der Stadt.