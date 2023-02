Sport in Düsseldorf Start für eine vielseitige Sportfläche

Mit dem Bau der Sportfläche wird ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2014 umgesetzt. Dieser sieht vor, dass in jedem der zehn Düsseldorfer Stadtbezirke eine multifunktionale Anlage entstehen soll, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben. Bereits realisiert wurden etwa eine Pumptrackanlage in Mörsenbroich und ein Calisthenics-Parcours im Zoopark. Mit diesen Angeboten entspricht die Stadt einem geänderten Verhalten bei der Ausübung von Sport. So organisieren rund 70 Prozent der Düsseldorfer Bürger ihre sportlichen Aktivitäten selbst und nutzen dafür gerne frei zugängliche öffentliche Anlagen.