Schützenfest in Wittlaer Wittlaer schießt den Vogel ab

Wer kann Schützenkönig werden? Die Frage ist leicht zu beantworten: „Jeder, der Mitglied ist und das Amt ernstlich will.“ In den zurückliegenden Jahren war das Interesse an der Königskrone nicht nur in diesem Stadtviertel zurückgegangen, vor allem wegen der damit verbundenen und sich über ein ganzes Jahr hinziehenden finanziellen Belastung. „Jetzt aber hat der aktuelle König Willy Hilger deutlich gemacht, dass dieses wichtige Ehrenamt nicht am Geld scheitern darf“, erklärt Richter. „Der nächste König wird für alle entstehenden Kosten, wie Verpflegung des Hofstaats oder offizielle Besuche anderer Könige, durch die Bruderschaft ordentlich unterstützt.“