Sport im öffentlichen Raum in Düsseldorf : In Wittlaer entsteht eine multifunktionale Sportfläche

Düsseldorf An den Planungen wurden Kinder und Jugendliche beteiligt. Die Umsetzung soll noch in diesem Sommer erfolgen. Unter anderem werden Fitnessgeräte aufgestellt.

Im Jahr 2014 hatte der Rat beschlossen, dass über einen Zeitraum von zehn Jahren multifunktionale Sportflächen in jedem Düsseldorfer Stadtbezirk entstehen sollen. Bereits realisiert wurden beispielsweise eine Pumptrackanlage in Mörsenbroich und ein Calisthenics-Parcours im Zoopark. Für den Stadtbezirk 5 wird nun solch eine frei zugängliche Anlage in der Grünanlage am Friederike-Fliedner-Weg gebaut. Dort befinden sich ein kleiner Bolzplatz, der auch zweimal in der Woche von den Bolzplatzhelden bespielt wird, Tischtennisplatten und ein Basketballkorb.