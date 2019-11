Vorfall in Düsseldorf : Eltern klagen über Busfahrer, der Kinder in Wittlaer zurückließ

Eltern klagen über Busfahrer, der Kinder in Wittlaer zurückließ

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Eine Mutter beschwert sich auf Facebook darüber, dass ein Schulbusfahrer zwanzig Grundschüler von der Franz-Vaahsen-Schule aus dem Bus geworfen haben soll. Die Rheinbahn widerspricht der Darstellung.

Ein Schulbusfahrer der Rheinbahn soll Grundschüler der Franz-Vaahsen-Schule in Wittlaer aus dem Bus geworfen haben, weil sie aus Spaß den Haltewunsch-Knopf gedrückt hatten. Das berichten ein Vater und einer Mutter von zwei Jungen, die im Bus gesessen haben.

Iris Raith aus Kaiserswerth richtete ihre diesbezügliche Beschwerde auf Facebook an die Rheinbahn, nachdem sie es nach eigenen Angaben bereits telefonisch probiert hatte. Nach ihrer Darstellung saß ihr achtjähriger Sohn am Freitagnachmittag im E-Bus Richtung Kaiserswerth und sollte mit einem Freund und einer Freundin bis zur Haltestelle Florence-Nightingale-Krankenhaus fahren, wo die Mutter die drei abholen wollte. „Stattdessen ist der Bus mit hohem Tempo an mir vorbeigefahren“, berichtet sie.