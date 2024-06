Stiftungen in Düsseldorf Ulrich Lilie kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Der 1957 in Niedersachsen geborene Ulrich Lilie ist in Düsseldorf aufgewachsen. Er war unter anderem als Pastor im Sonderdienst am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf tätig und übernahm 1994 eine Pfarrstelle an der Düsseldorfer Friedenskirche. Von 2007 bis 2010 hatte er als Stadtsuperintendent die Leitung des Kirchenkreises Düsseldorf inne. Während seines beruflichen Wirkens nahm Lilie vielfältige neben- und ehrenamtliche Aufgaben wahr, so etwa als Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ulrich Lilie ist mit der Pfarrerin Kirsten Lilie verheiratet und hat vier Kinder.