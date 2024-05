„Bisher eine Top-Resonanz“ Kinder feiern Schützenfest mit Bobbycars und Armbrust

Düsseldorf · Die Schützen in Düsseldorf-Wittlaer haben ihr Kinderfest mit vielen Spielen gefeiert. Am Wochenende stehen in dem Stadtteil außerdem die Schießwettbewerbe und die Parade an.

31.05.2024 , 15:30 Uhr

Werner Lüdke (Schießmeister der Grenadiere Wittlaer) hilft Felix und seiner Schwester Marie beim Armbrustschießen. Dieses war eine der Aufgaben beim Kinderparcours. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen

Von Bernd Schuknecht