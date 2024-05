Angesagte Brandbekämpfer im Norden Düsseldorfs Zu viel Nachwuchs – Freiwillige Feuerwehr Wittlaer führt Wartelisten ein

„Im Grunde halten wir uns jeden Tag bereit für einen Einsatz. Wir tragen stets einen digitalen Meldeempfänger mit uns. Wenn der wegen eines Notfalls in unserem Einsatzgebiet losgeht, sind wir weg“, sagt er. Egal ob an Weihnachten oder an einem gewöhnlichen Vormittag in der Woche. Allein im Jahr 2022 seien es 298 Einsätze gewesen, zu denen die Löschgruppe Wittlaer gerufen wurde. Oft unterstützte sie dabei die Kollegen von der Berufsfeuerwehr der zuständigen Wache in der Nähe des Flughafens – nicht zu verwechseln mit der Flughafenfeuerwehr.