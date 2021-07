Sportstätten für Jugendliche in Düsseldorf : Bolzplatz soll attraktiver werden

Sportstätten für Jugendliche in Düsseldorf

Düsseldorf Für die Sanierung der mehr als 40 Jahre alten Anlage auf dem Gelände der Graf Recke Stiftung werden Spender und Sponsoren gesucht. Die Kosten liegen bei rund 110.000 Euro.

Der Bolzplatz auf dem Gelände der Graf Recke Stiftung ist in einem erbärmlichen Zustand. „Seit den 1970er-Jahren ist hier nichts mehr gemacht worden. Das ist grauer Beton“, sagt Benedikt Florian, Leiter der Förderschule I für emotionale und soziale Entwicklung. Er meint vor allem den Bodenbelag aus Beton, der einen tristen Anblick bietet, inzwischen an vielen Stellen rissig ist und somit Stolperfallen aufweist. Wer dort stürzt, zieht sich unweigerlich Schürfwunden zu.

Auf dem Gelände der Graf Recke Stiftung leben mehr als 100 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren mit Unterstützungsbedarf. Einige von ihnen nutzen täglich den Bolzplatz, entweder in den Schulpausen oder nachmittags in der Freizeit. „Auch Kinder aus den umliegenden Wohnvierteln kommen zum Spielen hierher. Das fördert das Miteinander in der Nachbarschaft und Freundschaften“, sagt Florian. Er wünscht sich deshalb eine Sanierung der Anlage, bei der der harte Betonboden gegen einen Tartanbelag ausgetauscht werden soll.