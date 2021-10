Sommerbrauchtum in Düsseldorf : Die Angerländer bereichern die Bruderschaft Wittlaer

Sommerbrauchtum in Düsseldorf

Düsseldorf Die neue Kompanie mit viel jungem Nachwuchs hat sich während der Corona-Zeit gegründet. Die Mitglieder konnten sich jetzt erstmals persönlich treffen.

Viele Schützenvereine sind überaltert und haben Nachwuchsprobleme. „Wir wollten aber nicht nur immer wieder darüber reden und diskutieren, sondern einfach einmal etwas ausprobieren. Und das kann ich allen anderen Vereinen nur empfehlen“, sagt Sebastian Maslow. Gemeinsam mit Christopher Hufen hat er eine neue Kompanie in der Wittlaerer Bruderschaft ins Leben gerufen. Gleich 17 Männer zwischen 29 und 47 Jahren haben sich der Kompanie „Die Angerländer“ angeschlossen. „Wir stehen aber auch grundsätzlich Frauen offen“, sagt Maslow.

Das Anwerben sei gar nicht so schwer gewesen, denn durch die junge Altersstruktur sei man für „Neulinge“ interessant. Fünf Mitglieder wechselten aus anderen Kompanien zu den Angerländern, weitere fünf Männer waren schon im Schützenwesen aktiv, hatten sich aber noch nicht für eine Kompanie entscheiden können, und sieben Mitglieder konnten sogar ganz neu für die Bruderschaft gewonnen werden. Und weitere Männer hätten bereits Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet. „Wir sind alle auf einer Wellenlänge und sehen uns als gleichberechtigt an. Alleingänge wird es bei uns nicht geben“, sagt Maslow, der das Amt des Schriftführers übernommen hat.