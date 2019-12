Heimatgeschichte in Düsseldorf : Viele Geschichten rund um Wittlaer

Herausgeber Bruno Bauer hat ein umfangreiches Archiv zur Geschichte Wittlaers und der umliegenden Orte angelegt. Foto: Julia Brabeck

Wittlaer Im aktuellen Band des Heimat-Jahrbuchs Wittlaer werden viele ehrenamtlich wirkende Frauen gewürdigt.

Pünktlich in der Adventszeit erscheint wieder ein Band der Reihe „Heimat-Jahrbuch Wittlaer“. Herausgegeben wird er bereits zum 41. Mal vom Heimat- und Kulturkreis Wittlaer. Unter der Redaktion von Bruno Bauer ist erneut ein Werk mit zahlreichen Abbildungen entstanden. Auf 192 Seiten findet der Leser viele Beiträge zur Geschichte sowie zum aktuellen Geschehen in und um Wittlaer und zu kulturellen Themen, aber auch Anekdoten, Gedichte, Erlebnisberichte und Kindheitserinnerungen. „In unserer Auswahl von Berichten im Ehrenamt stehen diesmal vor allem Frauen im Mittelpunkt. Aber auch erfolgreiche Frauen im Beruf sind in unseren Beiträgen zu finden“, sagt Bauer.

Im aktuellen Band gibt es zum Beispiel einen Artikel von Christa-Maria Zimmermann über die Wittlaerin Ute Zinken, die viele Jahre im Vorstand der Heimat- und Kulturkreises gewirkt, aber auch noch zahlreiche andere Ehrenämter inne hatte. Rita Becker wiederum hat sich mit der Geschichte der Kalkumer Mühle beschäftigt und dabei herausgefunden, dass oft Frauen nach dem Tod des Ehemannes den Mühlenbetrieb mit großem Sachverstand weiterführten. Dieser Beitrag ist ein Beispiel dafür, dass sich die Macher bei der Themenauswahl nicht nur auf den Stadtteil Wittlaer beschränken, sondern auch noch die anderen Orte des Stadtbezirks einbeziehen, da es viele Vernetzungen und familiäre Verbindungen gibt.

Besondern interessant sind die vielen alten Fotos, welche mehrere Beiträge bebildern. Zu sehen sind beispielsweise Aufnahmen von der Suitbertusfeier und dem Hochwasser vor 100 Jahren in Kaiserswerth und von der Gaststätte Schmitz-Lökes, die 1864 in Wittlaer gegründet wurde. Die Bilder stammen aus dem Archiv Von Bruno Bauer, in dem sich viele tausend Fotos befinden, die Bauer in den letzten 40 Jahren gesammelt hat.