Literatur für Kinder in Düsseldorf : Peter vom Brockerhof spricht mit den Tieren

Düsseldorf Manfred Müller aus Angermund hat ein Kinderbuch geschrieben, das im Stadtteil spielt. Die Geschichten hat er früher seinen Kindern erzählt.

Wenn Manfred Müller sein Haus in Angermund verlässt, muss er nur ein paar hundert Meter laufen bis zu jenem Ort, der für ihn so bedeutsam ist. Dort steht inmitten einer grünen Wiese an der Rahmer Straße ein unscheinbarer Bauernhof, der an einen Wald grenzt. „Das ist der Brockerhof“, erklärt er, „dort spielen meine Geschichten.“