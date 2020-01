Karneval in Düsseldorf-Wittlaer : Rosenmontag wird alles anders

Karneval in Düsseldorf-Wittlaer

Bunt und fröhlich geht es beim Rosenmontagszug in Wittlaer zu – und das soll so auch bleiben. Foto: Julia Brabeck

Wittlaer Der Zug in Wittlaer hat eine andere Strecke, gefeiert wird in einem Schützenzelt.

Als im Sommer das Gasthaus Peters in Wittlaer schloss, war das Bedauern bei den Menschen groß. Schließlich war die Traditionsgaststätte ein beliebter Treffpunkt. „Sich mit Freunden an der Theke des ,Dorfwirtes‘ bei einem Glas Alt zu treffen, ist Lebensqualität. In Wittlaer geht diese mehr und mehr verloren“, sagt Roman Wesolowski, Vorsitzender des Heimat- und Kulturkreises Wittlaer. Denn auch das Traditionslokal Schmitz Lökes ist schon seit 2018 dicht. Das Aus von Peters hätte beinahe auch Auswirkungen auf das Winterbrauchtum gehabt. Bislang endete der gemütliche Rosenmontagszug durch den Stadtteil bei Peters, wo dann die Zugteilnehmer und Familien noch lange gemeinsam Karneval feierten.