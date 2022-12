Heimatkunde in Düsseldorf Als Schwimmen im Rhein noch möglich war

Auf 184 reich bebilderten Seiten findet der Leser zudem Beiträge zur Geschichte in und um Wittlaer und zu kulturellen Themen, aber auch Anekdoten, Erlebnisberichte und einen Nachruf auf die Künstlerin Marita Reinhold. Bruno Bauer schildert, wie früher die Kinder in den 1930er-Jahren im Rhein zwischen den Buhnen das Schwimmen lernten. „Das war damals noch möglich, da der Rhein noch nicht so schnell floss“, sagt Bauer. Er selber war auch im Wasser. „Das habe ich aber in den 1950er Jahren eingestellt. Nicht, weil es gefährlich, sondern weil es so dreckig war. Wenn man aus dem Wasser kam, hatte man das Gefühl, Öl würde auf der Haut kleben“, sagt Bauer. Er warnt aber in seinem Bericht eindringlich davor, heute noch im Strom zu baden. „Die Gefahren des Rheins mit seinen tückischen Strudeln und Strömungen werden oft unterschätzt“, schreibt er in seinem Bericht.