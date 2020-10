Kommen und gehen : Das Schmitz Lökes hat wieder geöffnet

Wittlaer Rund zwei Jahre stand das Lokal im alten Ortskern von Wittlaer leer. Jetzt wird dort wieder in alter Tradition italienisch gekocht. Die Karte enthält auch wechselnde Tagesempfehlungen.

Vor einigen Monaten sah es noch so aus, als würde es bald kaum noch gastronomische Betriebe in Wittlaer geben. Doch jetzt hat sich die Situation gewaltig geändert. Das Restaurant Im Jäger wirbt damit, weitere fünf Jahre für seine Gäste da zu sein, das Gasthaus Peters hat nach seiner Schließung schnell einen neuen Pächter gefunden und auch das Lokal Schmitz Lökes, das rund zwei Jahre leer stand, hat jetzt wieder geöffnet.

Paolo Paolantonio heißt dort der neue Pächter, der in dem Traditionshaus, wie bereits seine Vorgänger in den vergangenen 40 Jahren, eine italienische Küche anbietet. Für den 52-Jährigen ist das kein Neuland. Er betreibt bereits seit vielen Jahren das Restaurant Rosso Picanto in Duisburg. Dort hat er auch immer wieder Gäste aus Wittlaer zu Besuch. Einer davon erzählte Paolantonio vom Schmitz Lökes und stellte zum Vermieter den Kontakt her.