Historische Gebäude in Düsseldorf : Bürger sorgen sich um den Zustand von Haus Werth am Rheinufer

Weil um das Haus Werth das Gebüsch gerode wurde, hatten nun Sprayer freien Zugang zu den Hauswänden. Foto: Czeslik

Düsseldorf Das denkmalgeschützte Gebäude am Rheinufer steht seit vielen Jahren leer und Zukunftspläne für das alte Treidelhaus sind auch nicht bekannt.

Von Julia Brabeck

Regelmäßig fährt die Wittlaererin Ulrike Czeslik mit dem Fahrrad am Rheinufer entlang und kommt dann auf der halben Strecke nach Kaiserswerth am Haus Werth vorbei. Der Zustand der alten Treidelstation, die erstmals 1775 urkundlich erwähnt wurde, beunruhigt aber nun Czeslik. „Auf dem Dach fehlen mehrere Dachpfannen, eine hängt noch über der Dachrinne, ein Schlagladen verfault. Die Büsche rund um das Haus sind gerodet worden, sodass sich Sprayer nun ohne Probleme an den Wänden verewigen können“, zählt sie auf. Da eine Dachpfanne drohte, auf den Geh- und Radweg zu fallen, hat sie bereits die Feuerwehr informiert, die die Pfanne entfernte. „Mir tut das in der Seele weh, zu sehen, wie das Gebäude verkommt. Dieses gehört für mich zur Heimat dazu und solch ein Kleinod sollte erhalten bleiben, wo doch schon so viele alte Gebäude verschwunden sind.“

Die Stadt schätzt allerdings die Lage etwas anders ein. „Dem Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege sind keine akuten Mängel an dem Gebäude bekannt, die zu substanziellen Schäden am Baudenkmal führen könnten. Es liegt lediglich ein Hinweis auf Verschmutzungen durch Graffiti vor“, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Er kündigt allerdings an, dass das Bauaufsichtsamt den Zustand vor Ort kurzfristig erneut in Augenschein nehmen wird, um etwaige Gefahren auszuschließen.