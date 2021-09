Bücher in Düsseldorf : Ein Buch für die Jugend aus Wittlaer

Düsseldorf Gerade ist der Erstlingsroman von Christopher Tefert erschienen, eine Fantasy-Geschichte nicht nur für Kinder. Damit hat sich der Mittvierziger einen Traum erfüllt. Die Ideen kamen ihm auf der Bahnfahrt von Wittlaer in die Innenstadt.

Die Rohfassung seiner Geschichte, die zum Teil übrigens auch bei der täglichen Straßenbahnfahrt von Wittlaer in die Innenstadt entstanden ist, landete zunächst einmal unveröffentlicht in der Schublade, bis seine Schwester Anna ihn animierte, sie wieder hervorzuholen. Sie sprach die Geschichte in einem Tonstudio ein und veröffentlichte sie auf ihrem Buch-Blog, denn sie wollte sich als Hörbuchsprecherin einen Namen machen. Aufgrund einiger Höreranregungen kam es dann zu der einen oder anderen Anpassung des Textes.

Das fertige Werk kam schließlich beim Pinguletta-Verlag in das Lektorat. In dem kleinen, aber feinen Verlag aus Pforzheim bekam die Geschichte ihren letzten Schliff, und Illustrationen sowie das Buchcover wurden erstellt. Den aufstrebenden Verlag lernte er über einen Freund kennen.

Seit gut drei Wochen ist die Geschichte um den jungen Schäfer Oni, der ursprünglich nur seine kleine Schwester befreien will, und die ungestüme Prinzessin Patrizia, die wegen eines Verrats fliehen muss, nun auf dem Markt. Sie erzählt von der abenteuerlichen Reise der Protagonisten voller Gefahren, von verbotener Magie und Drachen, von Selbstvertrauen und Freundschaft und von „Wyn’d’maer“, dem schicksalhaften Berg, der aus einem glitzernden See herausragt. Aber auch von vier mächtigen Göttern, die weise und streng sind und deren Vermächtnis droht, ein zauberhaftes Reich für immer ins Verderben zu stürzen.

„Das Vermächtnis der Vier“ ist ein in sich abgeschlossener Roman. Tefert hat aber einige Details „eingebaut“, die ihm Möglichkeiten bieten, die Geschichte schlüssig fortzusetzen. Dem Autor schwebt eine Reihe von insgesamt vier Büchern vor, denn die Zahl vier spielt in seiner Erzählung eine wichtige Rolle, wie schon der Buchtitel verrät. So gibt es beispielsweise vier Protagonisten, vier Götter und auch vier Elemente, die ihnen zugeordnet werden. Der Auftakt der Saga um den Berg „Wyn’d’maer“ ist über alle gängigen Kanäle als Taschenbuch oder eBook verfügbar. Die ursprünglich von Teferts Schwester Anna eingesprochene Version ist nicht mehr verfügbar, da sie nicht dem jetzigen Roman entspricht. Es ist aber ein neues Hörbuch in Arbeit. Neben Anna Tefert wird Sprecher Johannes Rachel den männlichen Rollen eine Stimme geben.