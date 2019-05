Bienenschutz in Düsseldorf : Imkern ist Brittas Lieblingshobby

Udo Sprenger steht Britta Immand bei der Imkerei immer mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Anne Orthen (ort)

Wittlaer Britta Immand ist seit einem Jahr Besitzerin von rund 70.000 Honigbienen. Den Umgang mit den fleißigen Tieren lernt sie von einem erfahrenen Imker aus der Nachbarschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Ein Imker hat, wie Britta Immand selber sagt, ihr den Floh ins Ohr gesetzt. Wobei das Bild hier weniger passt, denn schließlich geht es um Bienen. Die wollte Immand nach der Schwärmerei des Imkers über die fleißigen Tiere unbedingt dann auch selber haben und hat diese Idee schließlich auch zwei Jahre später umgesetzt. Vergangenes Frühjahr hat sie dafür einen Imkerkurs belegt. „Der war auch gut, aber für die tägliche Praxis nicht ausreichend. Deshalb hätte ich mir die Imkerei selber nicht zugetraut“, sagt die Architektin.

Zum Glück trat aber bei einem Treffen des Bienenzuchtvereins Kaiserswerth Udo Sprenger in das Leben der Wittlaererin. Der quirlige Rentner ist seit über 30 Jahren begeisterter Imker und steht seit einem Jahr der Jungimkerin beratend zur Seite und hat ihr auch zwei seiner Völker überlassen. Die Bienenstöcke dafür stehen nun am Ende des Gartens der Familie in Einbrungen. „Rechtlich ist das nicht vorgeschrieben, aber ich habe trotzdem vorher meine unmittelbaren Nachbarn gefragt, denn es könnte ja auch jemand gegen Bienenstiche allergisch sein. Die Nachbarn fanden aber meinen Plan toll“, sagt Immand. Und gestochen wurde bislang auch noch niemand.

Info Hier erhalten Bienenfreunde Hilfe Geschichte Der Bienenzuchtverein Kaiserswerth wurde 1897 gegründet und hat heute rund 20 Mitglieder aus dem Düsseldorfer Norden. Diese treffen sich sechsmal im Jahr und erörtern dann Fragen rund um die Imkerei. Aktion Am 7. Juli stellt sich der Verein von 10 bis 17 Uhr mit einem Infostand vor. Dieser steht auf dem Weg zur Rheinfähre in Kaiserswerth. Kontakt Weitere Infos gibt es bei der Vorsitzenden Petra Ferber unter 0211 420708.

Zwei Völker, das hört sich relativ harmlos an. Tatsächlich handelt es sich aber dabei um rund 70.000 Bienen, die nun in den Holzkisten, in der Fachsprache Beuten genannt, leben. Zu sehen davon ist aber immer nur ein kleiner Teil, denn die Bienen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens im Bienenstock, erfüllen dort unterschiedliche Aufgaben. Sie bewachen zum Beispiel den Eingang, legen Futtervorräte für den Winter an, heizen durch Flügelschlagen den Stock auf und pflegen die Brut. „Ich schaue mir gerne das Treiben rund um den Stock an und höre gerne das Gesummse“, sagt Sprenger.

Zeit dazu hat man als Imker, denn das Hobby ist zwar nicht sehr einfach zu erlernen, dafür aber nicht besonders zeitintensiv. Rund eine halbe Stunde pro Woche von Anfang Mai bis Juli kontrolliert Immand einmal in der Woche den Stock. Dabei sucht sie akribisch nach einer größeren Wabe, in der eine neue Bienenkönigin großgezogen werden könnte. Das ist aber von den Imkern nicht erwünscht, da dann die alte Königin, die bis zu fünf Jahre alt werden kann, mit der Hälfte des Bienenschwarms den Stock verlässt. „Das ist nicht gut und es dauert lange, bis sich der Stock davon erholt. Uns geht außerdem der Honig verloren und die Bienen können nicht in der freien Natur überleben“, sagt Sprenger.

Er freut sich, dass das Interesse an der Imkerei in den letzten Jahren stark angestiegen ist und immer mehr Frauen das Hobby ausüben. „Unser Verein hat sich stark verjüngt und wird nun von zwei jungen Frauen geführt“, sagt Sprenger, der in seinen Anfangszeiten auch viel Hilfe aus dem Kaiserswerther Bienenzuchtverein erhalten hat.