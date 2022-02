Autoren aus Düsseldorf : Lesefutter für junge Tänzerinnen

Gina Mayer ist Autorin und lebt seit vielen Jahren in Wittlaer. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Autorin Gina Mayer aus Wittlaer hat eine Geschichte über eine junge Balletttänzerin veröffentlicht. Fortsetzungen, dann auch mit sozialkritischen Schwerpunkten, sollen folgen.

Fragt man Gina Mayer, wie viele Kinder- und Jugendbuchreihen sie bereits verlegt hat, muss die Autorin aus Wittlaer zunächst etwas überlegen, bis sie die Zahl sieben präsentieren kann. Denn insgesamt hat sie bereits rund 80 Kinder- und Jugendbücher, aber auch mehrere Titel für Erwachsene, veröffentlicht und dabei immer wieder Geschichten parallel verfasst. Nun hat die Schriftstellerin mit „Ballet-School – Der Tanz deines Lebens“ eine neue Jugendbuchreihe eröffnet, die, wie der Titel unschwer verrät, in der Welt des Balletts spielt.

Hauptperson ist die 13-jährige April, Tochter einer berühmten Primaballerina. Da der Tanz aber schuld am frühen Tod der Mutter war, wollte April eigentlich nichts damit zu tun haben. Doch dann verliert sie eine Wette, muss an einer Trainingsstunde teilnehmen, und die unbändige Leidenschaft für den Tanz entflammt dabei. Und zwar so sehr, dass April anfängt, intensiv zu trainieren und gegen den Widerstand der Großmutter an der Aufnahmeprüfung der Royal Ballet School in London teilnehmen will.

Geschrieben ist das Buch für Jugendliche ab zehn Jahren. „Ich habe nämlich festgestellt, dass es für dieses Alter eigentlich keine Bücher rund um das Thema Ballett gibt“, sagt Mayer. Dabei müssen die Leserinnen, denn in der Regel sind das junge Mädchen, selber gar keine Tanzkenntnisse besitzen, denn gemeinsam mit April lernen sie die Welt des Balletts kennen. Auch Mayer hat nie Ballett getanzt. „Aber ich fand das schon als Kind faszinierend. Wir wohnten bloß leider zu weit von einer Tanzschule entfernt, sodass das nicht für mich in Frage kam.“

Sie interessiert und fasziniert heute vor allen Dingen die Verbindung von modernem Tanz und Ballett. „Und das wird auch in der Buchreihe eine Rolle spielen“, sagt Mayer. Um realistisch schreiben zu können, hat sie sich viele Videos im Internet angeschaut, die beispielsweise das Aufwärmen für eine Trainingseinheit und verschiedene Bewegungsabläufe zeigen. Zudem hat sie sich viele Tipps in der Ballettschule Kaiserswerth geholt. „Die Lehrerin Katrin Hansen war selber Profitänzerin. Sie und die jungen Tänzerinnen haben mir sehr viel beigebracht und weitergeholfen. Ohne so eine Hilfe hätte ich das Buch nicht geschafft.“