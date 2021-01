Radverkehr in Düsseldorf : Ärger auf den Deichwegen am Rhein

Wittlaer Die Wege entlang des Rheins sind sehr beliebt, aber zu schmal. Das sorgt für Konflikte zwischen den unterschiedlichen Nutzern und birgt zudem Gefahren.

Die Wege auf den Deichen entlang des Rheins sind beliebt. Bei gutem Wetter tummeln sich dort Fahrradfahrer, Inline-Skater, Senioren mit Rollatoren, Fußgänger mit Hunden und Kindern und sogar manchmal auch Reiter – und alle sind mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Doch für so viele Menschen sind die Deichwege gar nicht ausgelegt, was regelmäßig zu Konflikten zwischen den einzelnen Nutzern führt. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch gefährlich werden.

Ingo Junge sieht eine zusätzliche Gefahrenstelle am neuen, gemeinsam von Fußgängern und Radfahrern zu nutzenden Weg auf dem Deich in Wittlaer. „Wenn dort ein Fahrradfahrer ausweicht und nur einen kleinen Fahrfehler begeht, kann das lebensgefährlich sein, denn dann kann er mehrere Meter das steile Geröllfeld hinunter stürzen“, sagt der Lichtenbroicher. Er fährt dort regelmäßig entlang und hat schon einige Stürze von Radlern beobachtet. „Zum Glück ist dabei niemand auf die Steine gefallen, und ich kann nur hoffen, dass dies auch nie passiert.“

Junge hat deshalb an das Amt für Verkehrsmanagement geschrieben. „Die Uferbefestigung mit Basaltsteinen am Rhein ist eine Standardbefestigung, wie sie an vielen Stellen angewendet wird und stellt aus Sicht der Verwaltung keine Gefährdung dar, die über das übliche Maß hinausgeht“, lautete die Antwort. Junge würde sich aber dort einen Holzzaun und eine Mittellinie zur Trennung von Fuß- und Radweg wünschen und schlägt zudem eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 15 Stundenkilometern für Radfahrer und E-Bike-Fahrer vor. „Solche Tempolimits wurden bereits in anderen deutschen Städten wie Berlin eingeführt.“