Wersten : Werstener Schützten laden zum "Schötzelohf"

Wersten Die Werstener Schützen laden am Samstag wieder zum Wäschtener Schötzelohf. Der Schötzelohf ist eine Fußgänger-Rallye, die im Drei-Jahres-Rhythmus stattfindet und mit dessen Erlös Werstener Vereine und Organisationen unterstützt werden. Er findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Martinsfreunde Wersten.

Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet: Elf Freunde sollt ihr sein. Rund 17 Mannschaften nehmen an dieser Fußgänger-Rallye teil. In einem ersten Schritt mussten diese Mannschaften sich den Startort und die Startzeit selbst erarbeiten. Deswegen steht beides auch nicht im Artikel. Von dieser erhielt man dann Startort und Startzeit. An diesem Startort erhalten sie weitere Aufgaben, die sie durch Düsseldorf schließlich zu einem Hauptziel führen. Fest steht hingegen der Endpunkt. Das ist der Pfarrsaal von St. Maria Rosenkranz, Burscheider Straße 22.. Hier findet ab zirka 17 Uhr während der Auswertung der Unterlagen ein buntes Rahmenprogramm statt, zu dem auch Gäste und willkommen sind.

(RP)