Wersten: Picknick im Garten vor der Haustür

Wersten Rund 30 Leute folgten der Einladung zum ökumenischen Picknick im Nachbarschaftsgarten.

Etwas versteckt zwischen der Häuserreihe an der Burscheider Straße liegt er: der Werstener Nachbarschaftsgarten. Ein Kleinod mitten in der Stadt, das zum Verweilen und Innehalten einlädt. Oder eben zu gemeinsamen Aktivitäten wie beim gestrigen ökumenischen Picknick, zu dem die beiden Werstener Gemeinden einluden. Trotz des sehr warmen Wetters folgten einige Gottesdienstbesucher der evangelischen Stephanuskirche und Klarenbachkirche sowie der katholischen Kirchen St. Maria in den Benden und St. Maria Rosenkranz der Einladung.