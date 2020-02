Werkstatt für angepasste Arbeit : Inklusiver Karneval im Südpark

Wersten Die Werkstatt für angepasste Arbeit organisierte einen Umzug, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam feierten.

Ganz Düsseldorf steht im Moment kopf, die Züge ziehen durch die Viertel, und den Anfang hat der Südpark gemacht. Dort veranstaltete gestern die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) ihren jecken Umzug, bei dem bei bestem Wetter Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam feierten. Statt 11.11 Uhr begannen die Feiern bereits um 10.10 Uhr – um den Tagesablauf in der WfaA nicht zu sehr durcheinander zu bringen.

Bereits seit 21 Jahren gibt es den Umzug, das Prinzenpaar kommt aus den Reihen der Menschen mit geistiger Behinderung, die in der WfaA beschäftigt sind. Dieses Jahr wurden aus den Bewerbern Sabine Steinbis-Ostwald und Michael Naujok-Weiling ausgewählt, um auf dem kleinen Prinzenwagen zu fahren. Prinz Michael ist Gärtner im Südpark und durch die Arbeit im Freien auch Regen gewohnt – ihm machte daher auch das schlechte Wetter am Vortag keine Sorgen.

Zum Zug selbst zeigte sich dann jedoch die Sonne. „Wir haben wirklich Glück gehabt“, so der Karnevalsprinz. Er stammt aus einer jecken Familie und wurde daher schon früh an das Winterbrauchtum herangeführt. Sein Vater war beim Zug dabei, als sich für Naujok-Weiling ein Traum erfüllte: „Ich wollte schon als Kind immer einmal Prinz sein“, verrät er. Als er dann tatsächlich in seinem prächtigen Kostüm steckte, wurde er dann aber doch etwas nervös. Gegen das Lampenfieber stand ihm Venetia Sabine zur Seite. „Was kann denn schon passieren?“, fragt die Mitarbeiterin des Hofladens. Kurz bevor es losging, auf dem Wagen mit Blick über die feiernden Menschen, legte sich die Nervosität dann aber schnell. Gemeinsam hatte das Prinzenpaar im Vorfeld bereits das Schunkeln und die Karnevalslieder geübt.