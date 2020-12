Produkte aus der Werkstatt für angepasste Arbeit : Weihnachtseinkauf im Südpark

Wersten Die WfaA organisiert einen „Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen“. Menschen mit und ohne Behinderung haben in den Werkstätten Dekoration und Geschenke gefertigt, Kekse gebacken und Marmelade gemacht. Statt einen Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr allerdings nur einen Verkauf im Hofladen.

Traditionell beginnt in diesen Tagen der Weihnachtsmarkt im Werstener Südpark. Die Werkstatt für angepasste Arbeit (Wfaa) bietet hier Waren an, die von Menschen mit Behinderung hergestellt wurden, dazu gibt es eine Kränze-Ausstellung im Stall, ein Kinderkarussell und weitere Aktionen. All das muss jedoch in diesem Jahr ausfallen – auch zum Leidwesen der Mitarbeiter der Wfaa, die stets mit sehr viel Liebe die Produkte und Aktionen vorbereiten. Für die Organisation ist der Weihnachtsmarkt auch immer eine Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit und Kreativität der Menschen mit Behinderung zu zeigen.