Engagement in Düsseldorf : Weihnachtsaktion für Hunde obdachloser Menschen

Wersten Natasa Ramic hat in ihrem Hundesalon einen Tannanbaum aufgestellt, an dem Sterne mit Wünschen hängen. Im Mittelpunkt stehen die treuen Vierbeiner, die Decken brauchen, Leckerlis oder eine Leine.

Oft sind Hunde für Obdachlose die einzigen und damit wichtigsten Bezugspunkte in ihrem Leben. Deshalb stehen sie im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion von Natasa Ramic. In ihrem Hundesalon „Schnipp schnapp Fell ab“ an der Kampstraße in Wersten hat sie einen bunten Weihnachtsbaum geschmückt. Daran hängen Sterne für eine besondere Spendenaktion. In Zusammenarbeit mit Fiftyfifty Underdog sammelt sie für Obdachlose und ihre Tiere.