Wersten : Seit 70 Jahren verheiratet

Heute auf den Tag vor 70 Jahren haben Erika und Istvan Nadidai geheiratet. Ihr Hochzeitsfoto hat bei ihnen einen Ehrenplatz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Wersten Erika und Istvan Nadidai feiern heute ihre Gnadenhochzeit im Familienkreis.

So wie Erika und Istvan Nadidai in Wersten leben, möchten wohl viele Menschen alt werden: Gemeinsam, selbständig und im Kreise der Familie. Die beiden – sie ist 87, er 91 Jahre – feiern heute ihren 70. Hochzeitstag, Gnadenhochzeit genannt. Als sie sich das erste Mal trafen, war sie 17, er 21. Das war in einem Tanzlokal und Istvan wusste sofort, dass er das Herz der viel umworbenen Erika erobern musste.

Sie lebten in Novi Sad, das vor dem Zweiten Weltkrieg zu Ungarn gehörte, später zu Jugoslawien, nun zu Serbien. Sehr bald heirateten sie und gründeten eine Familie. Als Angehörige der ungarischen Minderheit verließ das junge Paar mit zwei Söhnen 1964 das Land, um zunächst in Garath eine neue Heimat zu finden, wo Istvans Schwester bereits lebte. 1985 bezogen sie im Zweifamilienhaus des ältesten Sohnes Am Dechenweg in Wersten eine Wohnung, wo die beiden Familien noch heute leben. Und auch der Weg zum anderen Sohn ist nicht weit. Er wohnt in der Nachbarschaft.