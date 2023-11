Verkehr in Düsseldorf Stadt misst 388 Temposünder vor Werstener Seniorenheim

Wohl aber am 12. Oktober. Dabei wurden in der Messzeit zur Frühschicht, so die Polizei, „lediglich 30 Verdachtsfälle festgestellt“. Aufgrund der Vielzahl an notwendigen Messstellen in der Stadt findet eine Schwerpunktsetzung für diesen Bereich aus Sicht der Polizei-Direktion Verkehr nicht statt.