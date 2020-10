Interview Schokofahrer Dirk Rauchmann : „Die Schokolade kommt emissionsfrei aus der Karibik“

Wersten Das Team der Schokofahrt um Initiator Dirk Rauchmann musste seine Tour wegen Corona abkürzen. Das ökologische Ziel wurde trotzdem erreicht.

Dirk RAUCHMANN Wir sind Teil einer Kette, die Schokolade emissionsfrei aus der Dominikanischen Republik in verschiedene Städte in ganz Deutschland transportiert. Aus der Karibik kommt die Ware nach Amsterdam. Da das aber Corona-Risikogebiet ist, haben sich die Organisatoren eine andere Lösung ausgedacht.

Rauchmann Ja, das ist gelungen. Das Team aus Amsterdam hat die Tafeln auf Abholstationen verteilt, um das leisten zu können, haben sie allerdings ausnahmsweise mit einem solarbetriebenen Elektrofahrzeug nachgeholfen. Wir Düsseldorfer Schokofahrer haben die Schokolade beispielsweise auf einem Bio-Bauernhof in Weeze abgeholt. Und aus der Karibik in die Niederlande kam die Ware mit dem Segelschiff – also eine Reise um die halbe Welt, komplett ohne Treibstoff zu verbrauchen.

Rauchmann Eigentlich war unser Motto „Vom Bach zur Gracht“, also vom Brücker Bach bis nach Amsterdam. Das haben wir nicht geschafft. Wir sind am Samstag nach Weeze geradelt, am Sonntag zurück. Das sind eigentlich pro Strecke 70 Kilometer, wir haben eine schönere Route genommen und am Ende 102 Kilometer pro Weg auf dem Tacho gehabt. Eigentlich wollten wir zu sechst fahren, aber zwei Teilnehmer sind mit Sicherheitsbedenken zu Hause geblieben. Auch die sportliche Herausforderung ist natürlich größer, wenn Amsterdam das Ziel ist. Trotzdem würde ich sagen, es war ein Erfolg – wir haben 350 Tafeln nach Düsseldorf gebracht, und auch noch etwas Kaffee emissionsfrei transportiert.