Wersten: SV Wersten 04 lädt ein zum Elfmeter-Turnier

Wersten

Ein Paar Fußball- oder Turnschuhe und gute Laune sind beste Voraussetzung für die Teilnahme am zweiten Elfmeter-Turnier, das der SV Wersten 04 am Samstag, 2. Juni, ab 13 Uhr auf seiner Sportanlage am Scheideweg 26 austrägt. Eingeladen sind bunt zusammengewürfelte Amateur- oder Hobby-Teams mit Männern und Frauen, die der Spaß am Fußball eint. Fünf Elfmeterschützen treten pro Durchgang für jedes Team vom Punkt aus an. Nach den Vorrunden-Duellen geht es im K.o.-Modus bis zum Finale weiter. Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Mannschaft. Anmeldungen einfach per Mail schicken an " dirk.grueters@t-online.de".